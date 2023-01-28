Survivor Ertuğ kimdir?

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 19:54

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 19:54

Ertuğ Onur Yaşlıoğlu 20 Kasım 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini Saint Michel’de tamamladı.

Uludağ Üniversitesi ve Fransa Université Bretagne’da Ekonomi bölümünde okuduktan sonra Galatasaray Üniversitesinde Finansal Ekonomi bölümünde yüksek lisansı bitirdi. 11 yaşından itibaren aktif spor hayatı başlayan Ertuğ, 2013 yılında Crossfit’e başladı. Spor her zaman hayatının vazgeçilmez bir parçası oldu. Finans sektöründe iş geliştirme uzmanı olarak çalışırken bir yandan profesyonel olarak yurtiçi ve yurtdışı Crossfit müsabakalarında yarışmaya başladı ve geçtiğimiz 10 yılda bu alanda sayısız başarılar elde etti.

Türkiye Kürek Federasyon yarışmalarında 2 sene üst üste 1. oldu. 2019 yılında en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdi ve kurumsal hayatı bırakıp kendi spor salonunu açtı. 2022 yılında Begüm Balcıoğlu ile evlendi. Şu an halen spor salonunda eşi ile beraber Spor ve Dans Merkezlerinin işletmeciliğini ve koçluğunu yapmaktadır.

