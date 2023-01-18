Nuri Harun Ateş kimdir? Nuri Harun Ateş'in şarkıları nelerdir?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 15:37

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 15:38

Kendine has tarzı ve benzersiz vokaliyle ülkemizin en özel yorumcularından "Nuri Harun Ateş" yeni şarkısı Kalp Ağrısı'na klip çekti.

NURİ HARUN ATEŞ KİMDİR?

Nuri Harun Ateş 26 Ocak 1980 tarihinde eczacı bir anne ve babanın çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Profesyonel sanat hayatı 2002 yılında Mustafa-Övül Avkıran 5. Sokak Tiyatrosu'na dahil olmasıyla başladı. 2003 yılında "Neos Cosmos" adlı oyunda şarkıcı oyuncu olarak yer alıp, International Zurich Theater Spektakel 2003 performans ödülüne layık görüldü.

International Zurich Theater Spektakel sponsorlarından aldığı bursla 2004-2005 Eğitim Öğretim Yılını İsviçre Schola Cantourum Basiliensis eski müzik okulunda tamamladı.

2005-2008 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuarında Prof. Dr. Güzin Gürel ile çalıştı.

2004-2009 yılları arasında 5. Sokak Tiyatrosu'yla yaptığı 2. müzikli oyunu olan "Aşhura" ile Hollanda, Almanya, İsveç, İtalya, Danimarka, Belçika, İsviçre, Fransa'nın başlıca müzik ve tiyatro festivallerinde performans sergiledi.

2007 Danimarka Kopenhag Hotel Proforma Tiyatrosu'nun son projesi "The Sand Child" filminde şarkıcı oyuncu olarak yer aldı.

2007 Türkiye’nin en önemli Opera Yarışması "Siemens Opera Yarışması"nda jüri özel ödülüne layık görüldü. Bu ödül Siemens Opera yarışmasında ve Türkiye’de bir Kontrtenora verilen ilk ödül oldu.

2008 yılında Stockholm Gay Pride Festivali'nde, Riksteatern och Pusterviksteatern organizasyonunda sahne aldı. 2009 Ağustos ayında dünya prömiyerini Danimarka'da yapan "Glorious Death" isimli müzikal ile birlikte İsveç, Norveç, İngiltere turneleri yaptı.

2009 Rotterdam Opera Günleri'nde dünya prömiyerini yapan "Dar-ül Love" isimli tek kişilik yeni opera ile Garaj İstanbul'da sahne aldı.Bu eser Türkiye'de yapılan ilk ve tek "Yeni Opera" eseridir.

2010 Freiburg Devlet Tiyatrosu Garaj İstanbul ortak yapımı "Kabinet" adlı oyunda şarkıcı oyuncu olarak rol aldı. 2010 İskoçya Tiyatro Festivali'nde "Glorious Death" isimli müzikal ile sahne aldı.

2010 Bodrum Karya Barok Topluluğu’nun solistlerinden biri oldu. 1. Bodrum Barok Müzik Festivali'nde sahne aldı. Topluluğun yurt içi ve yurt dışı konserleri sürmektedir.

2011 yılında "Kafası Karışık Kontrtenor" projesi ile İstanbul, İzmir, Bodrum, Çeşme, Ankara'da konserler verdi. 2010 ‘dan beri İstanbul Gay Pride organizasyonlarında sahne almaktadır.

2014 yılında Doğan Müzik ile “Kafası Karışık Kontrtenor” projesinin albümü için anlaştı. Albüm 2015 yılında dinleyici ile buluştu.

2015 yılında Garaj İstanbul’da “Kafası Karışık Kontrtenor” konserlerine devam etti. 2016 Kıbrıs Bellapais Manastırı’nda “Temiz Kıbrıs” projesi kapsamında Soprano Demetra George Mustafaoğlu ile “Ateş and Diva” performansını sergiledi.

2017 Ebru Nihan Celkan yönetmenliğinde “Biraz Sen Biraz Ben” adlı tiyatro oyununda bir sezon boyunca başrolde sahne aldı.

NURİ HARUN ATEŞ'İN ŞARKILARI NELERDİR?

Bu S¸arkı Bitmeden Gel

Keşke Meyhanesi ·

Habanera / Bağdat Yolu

Kafası Karışık Kontrtenor ·

Geçmişe Susmasını Söyle

Sevgilinden mi Ayrıldın

Kafası Karışık Kontrtenor

Ay

Normal

Uyandır Beni

Kalp Ağrısı

Ardından

Hayatımın Aşkı

Saklanır Nisan

Varsın Yansın

Hayatım Yıkılmış Sarayım

Dan Dan

Serseri

Ters Orantı

Min Ji Bîr Neke / Unutama Beni

Başbaşa

Makya

Şerefe

Per Pieta Bell’idol Mio

El Gibi

Yaban Kedisi

Bu Şarkı Bitmeden Gel

Yine Mi Keder