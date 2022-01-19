Bella Hadid sarma sardı, sosyal medyada gündem oldu

Ünlü manken Bella Hadid, sarma sardığı bir videosunu Instagram hesabından paylaştı. Hadid'in videoları sosyal medya gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2022 Çarşamba, 10:40
Bella Hadid sarma sardı, sosyal medyada gündem oldu
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Filistin asıllı ünlü manken  Bella Hadid dün gece milyonlarca takipçisinin dikkatini çeken bir paylaşımda bulundu.

Önceki gün depresyon ve akıl sağlığı ile ilgili açıklama ve fotoğraflarıyla gündem olan 25 yaşındaki Hadid, mutfağa girdi ve sarma yapmaya başladı.

24 milyondan fazla takipçisi olan Hadid’in videoları sosyal medyada gündem oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadid’in sarmalarının “çok kalın” olduğunu iddia ederken, bir tencere sarma yapmasını takdir edenler de çoğunluktaydı.


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