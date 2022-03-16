Belma Belen'e 'Yılın Aktüel Gezi Programı' verildi, Belen ödülünü emekçi kadınlara armağan etti

Özel bir TV kanalında sunuculuk yapan Belma Belen, hazırladığı program ile ödül aldı. Belen, ödülünü emekçi kadınları selamlayıp aldı ve Rusya - Ukrayna savaşının yaşandığı günlerde barış dileğini dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2022 Çarşamba, 20:35
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Geçtiğimiz akşam düzenlenen bir ödül töreninden Bülent Ersoy 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ünlü sunucu Belma Belen de aynı gecede 'Belma Belen’le Geziyoruz programı ile 'Yılın Aktüel Gezi Programı' ödülünü aldı. 

Belen, aldığı ödül sonrası yaptığı konuşmada, “Bu ödülü tüm üreten emekçi kadınlarımız adına alıyorum. Onları selamlıyorum. Savaşlar olmasın. Savaşlarda ölen kadınlar, çocuklar adına alıyorum bu ödülü ve artık savaş olmasın" dedi. 

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