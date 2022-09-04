“Bembeyaz” isimli film, Uluslararası Varna Film Festivali’nde iki ödül kazandı

Bembeyaz filmi, Uluslararası Varna Film Festivali’nde iki ödül kazandı

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 21:43
“Bembeyaz” isimli film, Uluslararası Varna Film Festivali’nde iki ödül kazandı
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Bembeyaz” isimli film, bu yıl 30’uncusu düzenlenen Uluslararası Varna Film Festivali’nde iki ödül kazandı. Filmin yönetmeni Necip Çağhan Özdemir ‘en iyi yönetmen’, başrol oyuncusu Mert Fırat ise ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

Balkanların önemli film festivallerinden olan ve bu yıl 26 Ağustos-4 Eylül arasında düzenlenen 30. Varna Uluslararası Film Festivali'ne, yönetmenliğini Necip Çağhan Özdemir'in yaptığı, başrollerinde Mert Fırat ve Ece Çeşmioğlu'nun yer aldığı “Bembeyaz” filmi de katıldı. Festivalde, Necip Çağhan Özdemir ‘en iyi yönetmen’, Mert Fırat da ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülüne layık görüldü.


Bembeyaz Uluslararası Varna Film Festivali Necip Çağhan Özdemir

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