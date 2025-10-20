Tansel Öngel'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Tansel Öngel, Ben Leman dizisinde "Güney Karaca" karakterine hayat vermeye başladı. Peki, Ben Leman dizisinin Güney'i Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında? Tansel Öngel hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...
TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
Deniz Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 tarihinde Kilis'te doğdu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.
Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırdı. Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırdı. Aynı zamanda, Maske Kimsin Sen? yarışmasını sundu.
TANSEL ÖNGEL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2025 - Ben Leman - Güney Karaca
2024 - Senden Önce - Kaan Dağıstan
2022 - Hayat Bugün - Aras Erdem
2021 - Mavera - Mahmud
2020-2022 - Masumlar Apartmanı - Naci Ataç
2020 - Kırmızı Oda - Tarık
2020 - Ya İstiklal Ya Ölüm
2018 - Kalbimin Sultanı - Mehmed Namık Paşa
2016 - Kanıt Ateş Üstünde - Kaan Yılmaz
2015 - Yaz'ın Öyküsü - Mert Aladağ
2012-2014 - Benim İçin Üzülme - Niyazi Avcıoğlu
2011 - Muhteşem Yüzyıl - Sinyor Alvise Gritti
2010 - Geniş Aile - Cihangir
2010 - Kılıç Günü - Kılıç Ali
2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? - Yalçın
2007-2008 - Elveda Derken - Kerim
2006 - Adak - Zeynel
2006 - Kaybolan Yıllar
2005 - Güz Yangını - Kerem
2005 - Kısmet -
2005 - Avrupa Yakası - Demir
2004 - Uy Başuma Gelenler - Volkan
TANSEL ÖNGEL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2021 - Grev - Gazeteci Jose Martinez
2020 - Hayalet: 3 Yasam - Nevzat
2019 - Kader Postası
2018 - Bizim Köyün Şarkısı - Mehmet
2016 - Babamın Kanatları - Resul
2015 - Son Mektup - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı
2014 - Mucize - Cemilo -
2011 - Dekupe - Serkan
2004 - Kısmet - Kadir