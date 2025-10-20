Tansel Öngel'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Tansel Öngel, Ben Leman dizisinde "Güney Karaca" karakterine hayat vermeye başladı. Peki, Ben Leman dizisinin Güney'i Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında? Tansel Öngel hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Deniz Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 tarihinde Kilis'te doğdu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.

Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırdı. Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırdı. Aynı zamanda, Maske Kimsin Sen? yarışmasını sundu.

TANSEL ÖNGEL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2025 - Ben Leman - Güney Karaca

2024 - Senden Önce - Kaan Dağıstan

2022 - Hayat Bugün - Aras Erdem

2021 - Mavera - Mahmud

2020-2022 - Masumlar Apartmanı - Naci Ataç

2020 - Kırmızı Oda - Tarık

2020 - Ya İstiklal Ya Ölüm

2018 - Kalbimin Sultanı - Mehmed Namık Paşa

2016 - Kanıt Ateş Üstünde - Kaan Yılmaz

2015 - Yaz'ın Öyküsü - Mert Aladağ

2012-2014 - Benim İçin Üzülme - Niyazi Avcıoğlu

2011 - Muhteşem Yüzyıl - Sinyor Alvise Gritti

2010 - Geniş Aile - Cihangir

2010 - Kılıç Günü - Kılıç Ali

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? - Yalçın

2007-2008 - Elveda Derken - Kerim

2006 - Adak - Zeynel

2006 - Kaybolan Yıllar

2005 - Güz Yangını - Kerem

2005 - Kısmet -

2005 - Avrupa Yakası - Demir

2004 - Uy Başuma Gelenler - Volkan

TANSEL ÖNGEL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2021 - Grev - Gazeteci Jose Martinez

2020 - Hayalet: 3 Yasam - Nevzat

2019 - Kader Postası

2018 - Bizim Köyün Şarkısı - Mehmet

2016 - Babamın Kanatları - Resul

2015 - Son Mektup - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

2014 - Mucize - Cemilo -

2011 - Dekupe - Serkan

2004 - Kısmet - Kadir