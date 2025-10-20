Selin Şekerci'nin yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Kaçak Gelinler, Aile, Acı Aşk gibi dizilerde yer alan Selin Şekerci, Ben Leman dizisinde "Mine Candan" karakterine hayat vermeye başladı. Peki, Ben Leman dizisinin Mine'si Selin Şekerci kimdir, kaç yaşında? Selin Şekerci hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci 1 Haziran 1989 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda birçok tiyatro oyununda yer aldı. Öte yandan yine İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Kavak Yelleri adlı gençlik dizisiyle televizyon macerası başlayan Şekerci, 3 bölüm Feyza karakterine hayat verdi.

Melekler Korusun adlı duygusal, dram ağırlıklı gençlik dizisinde Özgür Çelikli adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırarak ilk başrolünü üstlendi. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol aldı. 2012 yılında yönetmenliği Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Benim İçin Üzülme adlı dizide Irmak karakterini canlandırdı.

2014 yazı itibarı ile başlayan Kaçak Gelinler dizisinin başrollerinden biri olan Şebnem Gürsoy karakterini canlandırdı. Daha sonra 21 Aralık 2015'te başlayan Acı Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Daha sonra 8 Temmuz 2016'da başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırdı. 2 Mart 2017'de başlayan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırdı. 10 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde 14. bölümden itibaren Şirin karakterini canlandırdı.

SELİN ŞEKERCİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2007 - Kavak Yelleri - Feyza

2009-2010 - Melekler Korusun - Özgür Çelikli

2011 - Leyla ile Mecnun - Şekerpare

2011 - İzmir Çetesi - Mira

2012 - Yalan Dünya - Mirey

2012-2014 - Benim İçin Üzülme - Irmak

2014-2015 - Kaçak Gelinler - Şebnem Gürsoy

2015-2016 - Acı Aşk - Sude Ocak Köklükaya

2016 - Rengarenk - Renk Duygun

2016 - Kaçın Kurası

2017 - Çoban Yıldızı - Zühre Filiz

2017 - Siyah Beyaz Aşk - Ayhan Dağıstan

2018-2019 - Kızım - Asu Karahan

2020 - Çatı Katı Aşk - Şirin Çetin

2021 - Yeşilçam - Mine Cansu

2023 - Kraliçe - Zeynep Gencer

2023 - Aile - Serap Koruzade

2025 - Umami

2025 - Enfes Bir Akşam - Aslı

2025 - Ben Leman - Mine Candan