Duygu Sarışın'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Duygu Sarışın, Ben Leman dizisinde "Şahika Soyluhan Karaca" karakterine hayat vermeye başladı. Peki, Ben Leman dizisinin Şahika'sı Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşında? Duygu Sarışın hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

24 Ekim 1987 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Duygu Sarışın, önce İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümüne girdi, ardından 9 Eylül Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.

Sarışın, televizyon kariyerinde İnadına Yaşamak, Güneşi Beklerken, Kaçak Gelinler, Rengarenk gibi yapımlarda rol aldı. 2016-2017 yıllarında İçerde dizisinde Sema karakterine hayat verdi. 2017-2018 yıllarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Burcu karakterine hayat verdi. Netflix’de yayımlanan Kin Filminde Gülendam karakterini canlandıran Duygu Sarışın Kızıl Goncalar dizisinde Hande Alkanlı karakterini canlandırdı.

DUYGU SARIŞIN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kızıl Goncalar

Ufak Tefek Cinayetler

İçerde

Cennetin Sırları

İnadına Yaşamak

Kaçın Kurası

Güneşi Beklerken

Kaçak Gelinler

Rengarenk