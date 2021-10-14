Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı
Son dönemde evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen Bensu Soral ile Hakan Baş'tan kötü haber geldi. Üç yıl önce evlenen ikili, anlaşmalı olarak tek celsede yollarını ayırdı.
Bir süredir evliliklerinde sorunlar olan ve sorunları halletmek için çaba sarf ettiklerini belirten iş insanı Hakan Baş ve oyuncu Bensu Soral anlaşmalı olarak boşandı.
Uzun süredir devam eden birlikteliklerini 2018 yıllında evlilik ile taçlandıran Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin evliliği üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. İş insanı Hakan Baş'ın sosyal medya fenomeni Mina Ceren ile görüntülenmesi ve ardından Bensu Soral'ın partneri Kubilay Aka ile çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkması boşanma söylentilerini güçlendirmişti. Bu görüntülerin ardından ortak bir açıklama yapan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, evliliklerinde bazı sorunlar olduğunu ve bunları çözmek için çaba sarf ettiklerini söylemişlerdi.
Evliliklerini ayakta tutmak için mücadele eden ikili krizi aşamadı. GazeteMagazin'in haberine göre; bir süredir gözlerden uzak olan ikili geçtiğimiz günlerde 3 yıllık evliklerini sessiz sedasız bitirdi. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin 3 yıllık evlilikleri tek celsede sona erdi.
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