Berdan Mardini: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış

13 Kasım 2021 Cumartesi, 11:37

Ünlü türkücü Berdan Mardini, 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile tek celsede boşandı. Ayrıldıktan sonra eşi tarafından aldatıldığını öğrenen Mardini konuk olduğu "Söylemezsem Olmaz" programındayaşadıklarını anlattı.

Eşinin yıllarca kendisini aldattığını boşandıktan sonra öğrendiğini söyleyen Mardini, "Ben işe gidince peruk takarak sahte isimle başka insanlarla buluşmuş" dedi.

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil ise Fatoş Yelliler'in sahte bir kimlik ile Berdan Mardini ile evliyken başka bir adamla evlendiğini söyledi.

Erkeklerin Yelliler'in başka biriyle evli olduğunu bilmediğini iddia eden Serengil, "Kendini farklı isimlerle tanıtıyor ve sosyal medya hesabından müstehcen fotoğraflarını paylaşıyor. Bu hesaptan insanlarla tanışıyor" dedi.

"BUNLARI ANLATACAK YÜZÜM OLMADIĞI İÇİN SÖYLEMEDİM"

Seren Serengil'in anlattıklarını doğrulayan Berdan Mardini, şu ifadeleri kullandı;

"Bunları anlatacak yüzüm olmadığı için söylemedim ama her şeyin belgesi var. Dava dosyası da gizli değil. Siz zaten bu dosyaya ulaşabiliyorsunuz. Ben bu kadar detay vermek istemiyorum. Ben kıro ve kültürüne bağlı biri olarak görünüyorum ama öyle değilim.

Fikirlerimiz ve namus anlayışımız değişebilir. Benim için bunları göze alan çocuğunu gözden çıkaran bir insan benim için bitmiştir. Bu işin içinde uyanıklık ve üçkağıtçılık var. Çocuklarım ve ailemle çok mutluyum. Ben hiçbir şeyi araştırmadım bu belgelerin hepsi Instagram üzerinden geldi.

"ÇOCUKLARI İKİ OTELE BIRAKMIŞ"

Evlilik cüzdanını falan evde çalışan bir kadın buldu. Fatoş boşandıktan sonra evdeki yardımcıyı arayarak bu evlilik cüzdanının falan içinde olduğu poşeti imha etmesini söylemiş ama kadın da getirip bana verdi. İlaç kullanıp intihar etmeye çalışmış onun görüntüleri var. Çocukları iki otele bırakmış bunun da kamera kayıtları var.

Adli Tıp'ta kadının yasaklı madde kullandığının da ispatı var. Çocukları görüp göremeyeceğine mahkeme karar verecek. Çocukları otel odasına bırakıp aşağıda eğleniyormuş gecede yan odaya geçiyormuş. Ertesi gün başka otelde bırakıyor diğer gün komşuya bırakıp gidiyor. Bana da komşudan fotoğraf atıp sonra başka bir yere geçiyor."