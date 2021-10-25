Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde dolar yağmuru: “Doların kurundan haberiniz yok herhalde”

25 Ekim 2021 Pazartesi, 11:03

Ünlü sanatçı Berdan Mardini, önceki akşam bir otelde yapılan düğünde sahneye çıktı. Mardini, şarkılarını seslendirirken, dinleyenler şarkıcıyı dolar yağmuruna tuttu.

Sahne aldığı süre boyunca dolarların havadan eksik olmadığı düğünde sık sık başından aşağı dolarlar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Doların artmasına dikkat çeken sanatçı, "Arkadaşlar doların kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki?" diyerek, gülümsemesi üzerine davetliler kahkaha attı.