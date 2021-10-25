Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde dolar yağmuru: “Doların kurundan haberiniz yok herhalde”

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam bir otelde gerçekleşen düğünde sahne aldı. Şarkıcı, art arda türkülerini okurken birden havaya dolarlar atılmaya başladı. Dolarların atıldığını gören Mardini, "Arkadaşlar doların kurundan haberiniz yok herhalde" dedi.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 11:03
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde dolar yağmuru: “Doların kurundan haberiniz yok herhalde”
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Ünlü sanatçı Berdan Mardini, önceki akşam bir otelde yapılan düğünde sahneye çıktı. Mardini, şarkılarını seslendirirken, dinleyenler şarkıcıyı dolar yağmuruna tuttu.

Sahne aldığı süre boyunca dolarların havadan eksik olmadığı düğünde sık sık başından aşağı dolarlar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Doların artmasına dikkat çeken sanatçı, "Arkadaşlar doların kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki?" diyerek, gülümsemesi üzerine davetliler kahkaha attı.


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