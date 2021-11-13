Britney Spears 14 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

13 Kasım 2021 Cumartesi, 11:10

ABD'de 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Britney Spears, babasıyla olan vasilik mücadelesinde mutlu sona ulaştı.

Los Angeles'ta görülen davada Britney Spears'ın vasiliğin sonlandırılması talebi yargıç tarafından kabul gördü. Baba Jamie Spears'ın vasiliği 30 dakika süren kısa bir duruşmanın ardından resmen bitti.

"SANIRIM GÜNÜN KALANINDA AĞLAYACAĞIM"

Kararı sevinçle karşılayan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından mahkeme önünde bekleyen hayranlarının görüntülerini paylaştı. Spears, paylaşımına "Sanırım günün kalanında ağlayacağım! Şimdiye kadarki en iyi gün" notunu düştü.

Haber Global'in aktardığına göre, 2007 yılından itibaren özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle ruh sağlığı bozulan Spears, bir dönem rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü. O süreçte ünlü şarkıcının babası Jamie Spears, kızının servetini yönetmek için vasi olarak atandı.

“KIZININ İYİLİĞİ İÇİN”

Babasının artık vasi olmasını istemeyen Spears, geçtiğimiz aylarda mahkemeye başvurdu. Baba-kız arasında yasal bir savaş başlarken, Jamie Spears kamuoyu baskısının ardından ‘kızının iyiliği için’ vasiliği bırakacağını söyledi.

Söz konusu dava resmen sonuçlandı. Los Angeles’ta görülen davanın karar duruşmasında Jamie Spears’ın vasiliği sona erdirildi. Hakim, ünlü şarkıcı için herhangi bir tıbbi muayeneye gerek olmadığını söyledi.