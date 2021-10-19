Gökhan Özoğuz'dan dolar tepkisi: Bunun cevabı var mı?

19 Ekim 2021 Salı, 10:33

Dolar/TL kuru her gün rekor tazelemeye devam ediyor.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından dolardaki tarihi artışa dikkat çekti.

Özoğuz, Merkez Bankası'nı etiketleyerek Türk Lirasının değer kaybetmesine tepki gösterdi.

"BUNUN CEVABI VAR MI?"

Özoğuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Lirası 3 haftada neden %6.2 değer kaybetti ? Bunun cevabı var mı ?

Memlekette Değil alınan Maaş, Aldığımız nefes bile Dövizle. 1 Dolar 9.3 TL (DOKUZ NOKTA ÜÇ) Ve en korkuncu Bunun hiçbir açıklaması yok. #MerkezBankası" dedi.