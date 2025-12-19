Berfu Yenenler'in 'yayımlayamadığı' konuk Çakal mı?

Müzisyen Arem ve Arman’ın programına katılan ünlü rapçi Emirhan Çakal, bir programda yaşadıklarını "hayatındaki en kötü deneyimlerden biri" olarak nitelendirdi.

Çakal, o gün yaşananları ve programı neden yayınlatmadığını şu sözlerle anlattı:

"O kadar terbiyesiz sorular ve öylesine kötü bir misafirperverlik hayatımda görmedim; iğrençti. Kesinlikle yayınlanmasını istemediğimi söyledim ve yayınlatmadım."

AKILLARA BERFU YENENLER'İ GETİRDİ

Yaklaşık 8 ay önce Berfu Yenenler, Çakal'ın eski sevgilisi Danla Bilic'in kanalına konuk olarak, çok ünlü bir isimle büyük sorun yaşadığını ve programı yayımlayamadığını açıklamıştı.

Yenenler, Bilic'e, "Senin de yakından tanıdığın birinin programını yayınlamadım" demişti.