Bergüzar Korel deprem bölgesi için yapılan yorumlara isyan etti!

Yayınlanma: 16.05.2023 - 09:27

Güncelleme: 16.05.2023 - 09:27

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından deprem bölgesindeki yurttaşların oy tercihi, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

“ELEŞTİRİLEN ZİHNİYETİN TA KENDİSİ”

Oyuncu Bergüzar Korel de, yapılan yorumlara tepki gösterdi. Korel, Instagram hesabından paylaştığı yazıda, şunları kaydetti:

“Deprem bölgelerinden gelen sonuçlar hakkında yazılanlar tam da eleştirilen zihniyetin ta kendisi. Bu yazılanları her şeyini kaybetmiş insanlar okuyor. İnsanlar öldü! Hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor? Yapılan yardımların ve dayanışmanın hesabını soracak, böbürlenecek insanlar değiliz biz. Sevgiyi, umudu, bir olmanın, birlikte olmanın hayaliyle sadece iyiliği yanında olanlarız. Lütfen…”