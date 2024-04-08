Bergüzar Korel 'Düğüm' dizisinin kamera arkası görüntülerini paylaştı

Yayınlanma: 08.04.2024 - 23:57

Güncelleme: 08.04.2024 - 23:57

Düğüm dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Bergüzar Korel, dizinin bütün bölümlerinin yayımlanmasının ardından çekimlerden eğlenceli anları paylaştı.

Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan oyuncunun makyajı dikkat çekti. Korel paylaşımına, "Ben böyleyim" notunu düştü.

"DEV SEVİYORUM"

Dizi setinin kamera arkasından eğlenceli kareler paylaşan Bergüzar Korel paylaşımına şu notu düştü:

"Arkadaşlar ben hep böyleyim.

Hep hıklıyorum

Hep dev gülüyorum.

Dev seviyorum.

Dev korkuyorum.

Genelde her şeyim dev yani.

Düğüm’ün arka planında aşırı eğlendik.

8 bölüm bittiğine göre artık paylaşabilirim,görüntüler ütüden hallice ama içerikler çokça kahkaha,özlem ve sevgi içerir."

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...



