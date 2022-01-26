Bergüzar Korel ve Halit Ergenç taşınıyor! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

26 Ocak 2022 Çarşamba, 09:42

Ünlü çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in taşınma kararı aldığı iddia edildi. Ali Ergenç, Han Ergenç ve Leyla Ergenç adında üç çocuğu bulunan çift, bir süredir ekranda yer almıyordu. Son olarak 'Babil' dizisinde yer alan Ergenç, daha sonra pandemi nedeniyle setlere ara verdi.

LONDRA'DA YAŞAYACAKLAR

SnobMagazin'in özel haberine göre; Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in sosyal medyada İngiltere'nin başkenti Londra'dan paylaştığı fotoğrafların detayları ortaya çıktı. Ünlü çiftin, Londra'dan bir ev satın aldığı öğrenildi. İkilinin projeleri olmadığı dönemde üç çocuğuyla birlikte Londra'da yaşayacağı iddia edildi.

SET OLDUĞU ZAMAN GELECEKLER

İkili, set olduğu zaman İstanbul'a gelip, kamera karşısına geçecek. Korel, son günlerde Instagram'dan sık sık Londra'dan çektirdiği fotoğrafları yayınlıyor.