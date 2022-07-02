Berk Atan kimdir, kaç yaşında? Berk Atan evli mi? Berk Atan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Gönül Dağı dizisinin yıldızı Berk Atan kimdir? Berk Atan kaç yaşında, nereli? Berk Atan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Berk Atan'ın sevgilisi kim?

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:01
Berk Atan kimdir, kaç yaşında? Berk Atan evli mi? Berk Atan hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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Berk Atan, 1991 yılında İzmir'de dünyaya gedli. Boşnak kökenli bir ailenin üyesi olan Berk Atan'ın babası futbolcudur.Çocukluğunda futbol ile ilgilenen Atan 2012 yılında katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasında birinci oldu.

Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olan Atan, Her Şey Yolunda dizisi ile oyunculuğa adım attı. Güneşin Kızları dizisi ile yıldıız parlayan Atan, Cennet'in Gözyaşları dizisi ile çıkış yapmıştır.

Berk Atan eski manken Ebru Destan'ın yeğenidir.

BERK ATAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2013 Altındağlı

2013 Her Şey Yolunda

2015-16 Güneşin Kızları

2017 Dayan Yüreğim

2017 Tahin pekmez

2017–2018 Cennet'in Gözyaşları

2020– Gönül Dağı

BERK ATAN EVLİ Mİ?

Berk Atan evli değil. Berk Atan, geçtiğimiz yıl Selin Yağcıoğlu ile beraberdi.


Berk Atan Gönül Dağı
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