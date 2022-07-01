Technoblade kimdir? Technoblade neden öldü?

Gerçek adı Alexander olan genç Youtuber Technoblade hayatını kaybetti. Technoblade kimdir? Technoblade neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 18:19
Technoblade kimdir? Technoblade neden öldü?
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Technoblade'in ölümü takipçilerini yasa boğdu. Ünlü Youtuber 23 yaşında hayatını kaybetti.

TECHNOBLADE KİMDİR?

1 Haziran 1999 doğumlu Amerikalı Youtuber Technobladei  Minecraft videoları ile tanındı. 11 milyondan fazla takipçisine sahip olan Technoblade, yaklaşık 10 yıldır video üreticiliği yapıyordu.

TECHNOBLADE NEDEN ÖLDÜ?

Technoblade 30 Haziran 2022'de hayatını kaybetti. Genç Youtuber'ın uzun süredir  kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.


Technoblade Minecraft youtuber
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