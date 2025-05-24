Güldür Güldür Show’un sevilen karakterlerinden biri olan Berkay Tulumbacı, Adile filmi kadrosunda kendine yer bulurken Kemal Sunal'ı canlandıracak. Peki, Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı kaç yaşında, nereli? Kemal Sunal'ı canlandıracak olan Berkay Tulumbacı hangi yapımlarda oynadı?

BERKAY TULUMBACI KİMDİR?

Berkay Tulumbacı, 1991 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da doğdu.Tulumbacı, Eğitim hayatına İstanbul Levent Koleji’nde başladı. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı.

BERKAY TULUMBACI HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

BKM Güldür Güldür Show

Kocaman Ailem (Selim, 2018)

Ateş Böceği

Kara Ekmek



