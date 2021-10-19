Berna Laçin ifadeye çağrıldı: 'Kiraz pahalı' dedim diye...

19 Ekim 2021 Salı, 09:16

Daha önce de muhalif paylaşımları nedeniyle sık sık hedef gösterilen ünlü oyuncu Berna Laçin, bu defa "kiraz pahalı" dediği için ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım Laçin, "Beni ifadeye çağırdılar yine, kiraz pahalı dedim diye..." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı şu şekilde:

"Beni ifadeye çağırdılar yine. Kiraz pahalı dedim diye;

Kiraz alınmamış sana ne

Bilinen biri değil isim vermiyim de harçlığını alamasın

Kısaca 'pahalı' diyene sopa

O.Veli ne demiş

'Bedava yaşıyoruz, bedava;

Hava bedava, bulut bedava;

Kelle fiyatına hürriyet,

Esirlik bedava'"



