Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya 'gebelik testi' sorusu
Tiyatro sanatçısı Berna Laçin, Fahrettin Koca'nın "vaka ve hasta" ayrımı açıklamasını eleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının seyrine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "vaka ve hasta" kavramlarının ayrımına dikkat çekerek, günlük olarak paylaşılan tabloda "hasta" sayısının yer aldığını ifade etti.
Koca, "Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz" diye konuştu.
Tiyatro sanatçısı Berna Laçin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasını eleştirdi.
Berna Laçin, Twitter hesabından Fahrettin Koca'ya yönelttiği soruda “Mide bulantısı, baş dönmesi olmayan ama gebelik testi pozitif olanlar hamile sayılacak mı?” ifadelerini kullandı.
Mide bulantısı, baş dönmesi olmayan ama gebelik testi pozitif olanlar hamile sayılacak mı?— berna lacin?? (@bernalacin35) October 1, 2020
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