Berna Laçin'den 'ekonomi' isyanı: 'Bıktım bu ülkeye layık görülen fakir edebiyatından'
Türk lirasındaki tarihi değer kayıplarıyla birlikte ekonomideki kriz nedeniyle yurttaşlar zor zamanlar geçirmeye devam ediyor. Son olarak oyuncu Berna Laçin, ekonomideki ve ülkedeki gidişata ilişkin bir paylaşımda bulundu. "Bıktım bu ülkeye layık görülen fakir edebiyatından" diyen Laçin, "Lüks dediğin altın musluktur, akan sıcak su değil!" ifadelerini kullandı.
Türkiye’deki ekonomik kriz her alanda kendini hissettirmeyi sürdürüyor. TL'de art arda yaşanan sert kayıpları, yurttaşın cebine yansıyor. Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyruklar günden güne artarken, temel tüketim malzemelerine zam gelmeye de devam ediyor.
Kriz derinleşmeye devam ederken; yaşananlara, ünlü isimler de dahil olmak üzere her kesimden tepki geliyor. Son olarak bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Berna Laçin oldu.
"LÜKS DEDİĞİN ALTIN MUSLUKTUR, AKAN SICAK SU DEĞİL!"
Laçin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bıktım bu ülkeye layık görülen fakir edebiyatından" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Bıktım bu ülkeye layık görülen fakir edebiyatından. 'Millet süt alamıyor sen … için mi üzülüyorsun' demeyin kimseye! Kaliteli yiyecek, seyahat etmek, eğlenmek, bakım ve hijyen ürünleri almak, düzgün bir evde yaşamak LÜKS DEĞİL! Lüks dediğin altın musluktur, akan sıcak su değil!"
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