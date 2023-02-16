Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında? Bestemsu Özdemir hangi dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 11:39

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 11:39

Genç oyuncu Bestemsu Özdemir gündeme geldi. Bestemsu Özdemir'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992'de İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı. Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı. Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi markası için modellik yaptı. Kısa bir süre sonra modelliği bırakan Özdemir, Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012'de rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileriyle edindi.

YER ALDIĞI DİZİLER

2012 - Sakarya Fırat

2012 - Araf Zamanı

2012 - İstanbul Hatırası

2014-2015 - Kara Para Aşk

2015 - Analar ve Anneler

2017-2018 Meryem

2018 - Ege'nin Hamsisi

2020 - Güvercin

2020-2021 - Akrep

2021 - İkimizin Sırrı

2022 - Gecenin Ucunda

YER ALDIĞI FİLMLER

2015 - Tabula Rosa

2017 - Biz Size Döneriz

2017 - Dünyanın En Güzel Kokusu 2

2018 - Baba Nerdesin Kayboldum

2021 - Milyonda Bir

2022 - Müjdemi İsterim

2023 - Nefes: Yer Eksi İki















