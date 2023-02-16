Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında? Bestemsu Özdemir hangi dizilerde oynadı?
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir gündem oldu. Peki, Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında? Bestemsu Özdemir hangi dizilerde oynadı? Bestemsu Özdemir hangi filmlerde oynadı?
Genç oyuncu Bestemsu Özdemir gündeme geldi. Bestemsu Özdemir'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?
Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992'de İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı. Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı. Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi markası için modellik yaptı. Kısa bir süre sonra modelliği bırakan Özdemir, Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012'de rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileriyle edindi.
YER ALDIĞI DİZİLER
2012 - Sakarya Fırat
2012 - Araf Zamanı
2012 - İstanbul Hatırası
2014-2015 - Kara Para Aşk
2015 - Analar ve Anneler
2017-2018 Meryem
2018 - Ege'nin Hamsisi
2020 - Güvercin
2020-2021 - Akrep
2021 - İkimizin Sırrı
2022 - Gecenin Ucunda
YER ALDIĞI FİLMLER
2015 - Tabula Rosa
2017 - Biz Size Döneriz
2017 - Dünyanın En Güzel Kokusu 2
2018 - Baba Nerdesin Kayboldum
2021 - Milyonda Bir
2022 - Müjdemi İsterim
2023 - Nefes: Yer Eksi İki
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