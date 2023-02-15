Pelin Çift kimdir, nereli, evli mi? Pelin Çift hangi kanallarda çalıştı?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 16:24

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 16:24

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta ve 10 ilimizde meydana gelen büyük depremler sonrası 8 televizyon kanalı birleşerek yardım için ortak yayında bir araya gelmeye karar verdi. Programın sunucularından biri de Pelin Çift.



PELİN ÇİFT KİMDİR?

Pelin Çift 1978 yılında İzmir'de doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'den mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi, Radyo-Televizyon Gazeteciliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

PELİN ÇİFT HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

Ekranda ilk canlı yayın deneyimi 1997'de NTV'de hava durumu sunucu olarak başladı. Pelin Çift bir süre sonra kanalın haber sunuculuğu görevine getirildi. 2004-2009 yılları arasında CNN Türk kanalında devam eden 5 yıllık kariyerinin ardından 2009 yılında Habertürk TV'ye geçti. 2013'te Show TV'de yayımlanan Bir Milyon Kimin? adlı programın sunuculuğunu yaptı. 2015 yılı itibarıyla TRT 1'de Pelin Çift ile Gündem Ötesi programını sunmaktadır. Ayrıca 2019 yılından beri TRT 1'de yayımlanan "3'te 3 Tarih" adlı yarışma programını sunmaktadır.

PELİN ÇİFT EVLİ Mİ?

Pelin Çift, 2009 yılında Okan Akbaş ile evlendi. Çiftin Ömer adında bir oğlu var.



