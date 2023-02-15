Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında, boyu kaç, nereli? Çağla Şıkel hangi dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 16:28

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 16:28

1997 Miss Turkey 1. Güzeli olarak medyaya adım atan Çağla Şikel, yıllardır ekranlarda birçok farklı işe adım attı. Bununla birlikte izleyiciler "Çağla Şikel kimdir" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Çağla Şikel kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Berna adında bir ablası olan Şıkel'in mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökeni bulunan bir Adanalıdır.

Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu'nda başladı ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi aldı. İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında ortaokul eğitimini, 1993-1996 yılları arasında lise eğitimini tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda 1997-1999 yıllarında lisans eğitimi aldı ve 1999 senesinde mezun oldu.

Çağla Şıkel, 1996 yılında Odessia adlı sinema filminde oynadı ve 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Sonrasında katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 Güzellik Yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülünü aldı.

1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı. 2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynadı.

Eğitimini aldığı ancak, uzun süre ara verdiği baleye, tam 16 yıl sonra, 11. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi dansçılarıyla, "Bach Alla Turca" adlı bale eseriyle, 10-11 Ağustos 2013 tarihlerinde sahne alarak geri döndü. YouTube kanalı üzerinden düzenli olarak videolar yayımlamaktadır.

ÇAĞLA ŞIKEL ÖZEL YAŞAMI

1.80 boyundaki Çağla Şıkel, yaklaşık 4 sene pop şarkıcısı Emre Altuğ ile beraber oldu. Şıkel ve Altuğ çifti, 10 Ağustos 2008 tarihinde dünyaevine girdi. 31 Ekim'de Kuzey adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Şıkel'in Uzay adında bir oğlu daha vardır.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ çifti 12 Ocak 2015 tarihinde boşandı.

ÇAĞLA ŞIKEL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Görgüsüzler (Sultan) (2008)

Cennet Mahallesi (Sultan) (2004-2007)

Avrupa Yakası (Melek)

Zehirli Çiçek

Bugün Ne Giysem

ÇAĞLA ŞIKEL HANGİ PROGRAMLARI SUNDU?

Aile Boyu

Şehirler Yarışıyor

İlle de Roman Olsun

Her şey Dahil (2013-?)

Tabu (yarışma)

Her Şey Dahil

Ben Söylerim (2017)