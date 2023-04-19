Beyaz perdeler artık dert değil! Perdelerin kar beyaz olmasını sağlayan tüyo!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 23:51

Güncelleme: 19.04.2023 - 23:51

Beyaz perdeler zamanla kararıyor ve kirleniyor. Kirlenen perdeleri kar beyaz yapmanızı sağlayacak bir kaç temizlik tüyosu var. Ancak biz sizlerle kar beyaz olmalarını sağlayacak bir temizlik tüyosunu paylaşacağız.

Yasemin.com sitesinde yer alan içerikte; Kar beyaz perdelerin sırrı paylaşıldı.

Yapacağınız işlem oldukça basit;





- Bulaşık makineleri için kullandığımız tabletleri perdeleri yıkarken kullanabilirsiniz.





- Çamaşır makinenizin içi kısmına yani tüllerinizin arasına koyup 30 derecede çalıştırın.





Bir başka yöntem ise toz şeker yöntemi ;





- Çamaşır makinesinin deterjan bölümüne koyacağınız 2 kaşık toz şeker ile perdelerinizdeki sarı lekelerden kurtulabilirsiniz.

İşte yapmanız gereken bu kadar basit.

BULAŞIK TABLETİ YÖNTEMİNİ DENEYİN

Posta'da aktarılanlara göre; Bulaşık tabletlerini tülleri beyazlatmak için de kullanabilirsiniz. İlk olarak tül perdelerinizi yıkamak için hazırlayın ardından da kullandığınız özel bir deterjan var ise deterjan bölmesine deterjanı koyun.





Herhangi bir bulaşık tabletini, tüllerin üzerine bırakarak perdeler için önerilen yıkama programında makinenizi çalıştırın. Eğer çamaşır makinesinin perde yıkama programı bulunmuyor ise 30 derecede yıkama moduna alıp tül perdelerin beyazlamasını sağlayın. Yıkama işlemi gerçekleştikten sonra tüllerinizi nemli bir şekilde asabilirsiniz.