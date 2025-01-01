Yayınlanma: 01.01.2025 - 16:16

Güncelleme: 01.01.2025 - 16:16

O Ses Türkiye Yılbaşı programında jüri üyesi olan şovmen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Peki, Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyaz Show ne zaman başlayacak?

BEYAZ SHOW YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Beyazıt Öztürk, izleyicilerin merakla beklediği "Beyaz Show'un 2025'te geri döneceği müjdesini" açıkladı. Beyaz Show tv8 ekranlarında yayınlanacak.