Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyaz Show ne zaman başlayacak?

O Ses Türkiye yılbaşı programında jüri üyesi olarak koltuğa oturan isimlerden birisi de Beyazıt Özrtürk'tü. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show ile sürpriz haberi açıkladı. Peki, Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyaz Show ne zaman başlayacak?

Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyaz Show ne zaman başlayacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 16:16

O Ses Türkiye Yılbaşı programında jüri üyesi olan şovmen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Peki, Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyaz Show ne zaman başlayacak?

BEYAZ SHOW YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Beyazıt Öztürk, izleyicilerin merakla beklediği "Beyaz Show'un 2025'te geri döneceği müjdesini" açıkladı. Beyaz Show tv8 ekranlarında yayınlanacak.


Etiketler: #Beyaz Show #Beyazıt Öztürk
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