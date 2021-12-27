Beyni çipli felçli adam 'doğrudan düşünce gücüyle' tweet attı

27 Aralık 2021 Pazartesi, 00:00

Kasların hareket etmesini sağlayan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan, felce neden olan ve henüz tedavisi bulunamayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığından mustarip 62 yaşındaki bir erkeğin artık kas faaliyetine gerek olmadan düşüncelerini başkalarına iletebildiği belirtildi.

"BU TWEETİ SADECE DÜŞÜNEREK OLUŞTURDUM"

Açıklama, Avustralyalı erkeğin bunu yapmasını sağlayan teknolojiyi geliştiren Synchron isimli şirketten geldi.

Açıklamaya göre Philip O'Keefe, Synchron CEO'su Thomas Oxley'in hesabına "Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum" yazan bir paylaşım yolladı.

'İlk doğrudan düşünce tweeti' O'Keefe'nin beyninden kablosuz olarak gönderildi.

DÜŞÜCE YOLUYLA DİJİTAL CİHAZLARI KABLOSUZ OLARAK KONTROL

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, ALS'nin neden olduğu ilerleyici felç sonrası O'Keefe'nin beynine geçen yıl 'Stentrode' adlı bir bilgisayar arayüzü kurulmuştu.

'Hastaların düşünce yoluyla dijital cihazları kablosuz olarak kontrol etmelerini sağlamak için tasarlanan' implant, kafatası delinmeksizin şah damarı yoluyla yerleştirildi.

"DÜŞÜNMEM YETİYOR"

Şirket, O'Keefe'nin şöyle dediğini aktardı:

"Şimdi bilgisayarda nereye tıklamak istediğimi düşünmem yetiyor ve e-posta gönderebiliyor, banka işlemi yapabiliyor, alışveriş yapabiliyor ve dünyaya Twitter üzerinden mesaj gönderebiliyorum."

O'Keefe'ye göre "Hayrete şayan sistem, tıpkı bisiklete binmeyi öğrenmek gibi pratik gerektiriyor, ama bir kez çevirmeyi öğrendiğinizde, doğal hale geliyor."

O'Keefe'nin felce rağmen artık bağımsız faaliyetlerde bulunabildiğini, dünyayla yeniden bağlantı kurabildiğini aktaran Synchron, gelecek yıl ABD'de insan üzerinde yapılacak bir çalışmada beyin bilgisayar arayüzünü daha da geliştirmeyi planlıyor.