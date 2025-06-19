Beyoğlu Belediyesi 393 kişiye iş kapısı açıyor: 24 firma Kariyer Fuarı’nda buluşuyor

İşsizliğe karşı yerel çözümler üreten Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bölge halkını istihdamla buluşturuyor. Bugün Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda düzenlenen Beyoğlu Kariyer Fuarı, 24 firmanın katılımıyla 393 kişilik açık pozisyon için mülakatlara ev sahipliği yapıyor.

KADIN İSTİHDAMI ÖNE ÇIKIYOR

Etkinlik, özellikle kadın iş gücünün desteklenmesini amaçlıyor. Fuarda temizlik, çağrı merkezi, mutfak, satış danışmanlığı, güvenlik, depo görevlisi gibi alanlarda doğrudan işe alım yapılacak. Firmalardan tanıtım malzemeleriyle katılım sağlamaları da istendi.

Katılım sağlayacak firmalar ve alım yapılacak pozisyonlar:

Sofra Group (Euroserve Temizlik & Euroserve Güvenlik) – Temizlik, Güvenlik, Mutfak Görevlisi

DeFacto – Satış Danışmanı, Kasiyer, Depo

StaysO – Kat Görevlisi

Çetinkaya – Kasiyer, Satış Temsilcisi, Depo

Plus IK – Garson, Bulaşıkhane Görevlisi, Aşçı Yardımcısı, Temizlik Görevlisi

Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. – Temizlik Görevlisi

Sodexo – Mutfak Görevlisi, Temizlik

Sardunya – Yemekhane ve Bulaşıkhane Görevlisi

Köfteci Yusuf – Garson, Komi, Temizlik Görevlisi, Ekip Üyesi

Atak Tesis Yönetim (Çetin Grup) – Temizlik, Güvenlik

Mavi Temizlik – Temizlik Görevlisi

Monetizad Türkiye – Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

SYL Sigorta – Sigorta Saha Satış Personeli

Divan – Satış Görevlisi

ŞOK – Satış Danışmanı, Depo

Port Bosphorus – Bulaşıkhane Görevlisi, Garson, Komi, Resepsiyonist, Elektrik Teknisyeni

TSP – Elektrik ve Mekanik Teknisyeni

Bantaş – Şoför, Güvenlik, Sayım Personeli

BH – Günlük Temizlik Görevlisi

UFS Tesis Yönetim – Temizlik

ISS – Temizlik

US Grup – Temizlik

Teleperformance – Çağrı Merkezi Personeli

Plus Kitchen – Ekip Üyesi

Belediye öncülüğünde istihdam köprüsü

Beyoğlu Belediyesi ve İBB'nin birlikte yürüttüğü bu organizasyon, iş arayanlar ile firmaları doğrudan buluşturarak mülakat olanağı tanıyor. Yurttaşlara istihdamda fırsat eşitliği sunmayı amaçlayan fuarda, işverenler doğrudan insan kaynağı ile tanışma imkânı da buluyor.

Fuar, saat 10.00-16.00 arasında herkese açık olacak.