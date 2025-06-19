Beyoğlu Belediyesi 393 kişiye iş kapısı açıyor: 24 firma Kariyer Fuarı’nda buluşuyor

İşsizliğe karşı yerel çözümler üreten Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bölge halkını istihdamla buluşturuyor. Bugün Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda düzenlenen Beyoğlu Kariyer Fuarı, 24 firmanın katılımıyla 393 kişilik açık pozisyon için mülakatlara ev sahipliği yapıyor.
KADIN İSTİHDAMI ÖNE ÇIKIYOR
Etkinlik, özellikle kadın iş gücünün desteklenmesini amaçlıyor. Fuarda temizlik, çağrı merkezi, mutfak, satış danışmanlığı, güvenlik, depo görevlisi gibi alanlarda doğrudan işe alım yapılacak. Firmalardan tanıtım malzemeleriyle katılım sağlamaları da istendi.
Katılım sağlayacak firmalar ve alım yapılacak pozisyonlar:
Sofra Group (Euroserve Temizlik & Euroserve Güvenlik) – Temizlik, Güvenlik, Mutfak Görevlisi
DeFacto – Satış Danışmanı, Kasiyer, Depo
StaysO – Kat Görevlisi
Çetinkaya – Kasiyer, Satış Temsilcisi, Depo
Plus IK – Garson, Bulaşıkhane Görevlisi, Aşçı Yardımcısı, Temizlik Görevlisi
Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. – Temizlik Görevlisi
Sodexo – Mutfak Görevlisi, Temizlik
Sardunya – Yemekhane ve Bulaşıkhane Görevlisi
Köfteci Yusuf – Garson, Komi, Temizlik Görevlisi, Ekip Üyesi
Atak Tesis Yönetim (Çetin Grup) – Temizlik, Güvenlik
Mavi Temizlik – Temizlik Görevlisi
Monetizad Türkiye – Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
SYL Sigorta – Sigorta Saha Satış Personeli
Divan – Satış Görevlisi
ŞOK – Satış Danışmanı, Depo
Port Bosphorus – Bulaşıkhane Görevlisi, Garson, Komi, Resepsiyonist, Elektrik Teknisyeni
TSP – Elektrik ve Mekanik Teknisyeni
Bantaş – Şoför, Güvenlik, Sayım Personeli
BH – Günlük Temizlik Görevlisi
UFS Tesis Yönetim – Temizlik
ISS – Temizlik
US Grup – Temizlik
Teleperformance – Çağrı Merkezi Personeli
Plus Kitchen – Ekip Üyesi
Belediye öncülüğünde istihdam köprüsü
Beyoğlu Belediyesi ve İBB'nin birlikte yürüttüğü bu organizasyon, iş arayanlar ile firmaları doğrudan buluşturarak mülakat olanağı tanıyor. Yurttaşlara istihdamda fırsat eşitliği sunmayı amaçlayan fuarda, işverenler doğrudan insan kaynağı ile tanışma imkânı da buluyor.
Fuar, saat 10.00-16.00 arasında herkese açık olacak.