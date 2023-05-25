Biber kuruturken çürümesini ve küflenmesini önleyen tüyo

Yayınlanma: 25.05.2023 - 00:29

Güncelleme: 25.05.2023 - 00:29

Kurutulmuş biber, yemeklere lezzet katmak için sıkça kullanılan bir baharattır. Kurutulmuş biber, acı veya tatlı olabilir ve farklı yemeklerde kullanılabilir.

Örneğin, kurutulmuş biberle yapılan pul biber, Türk mutfağında sıkça kullanılır. Ayrıca, kurutulmuş biberi yemeklerde baharat olarak kullanabilirsiniz. Yemeklere lezzet katmak için kurutulmuş biberi doğrayarak veya öğütülerek kullanabilirsiniz.

Kurutulmuş biber ayrıca, salatalara da lezzet katar. Salatanıza birkaç parça kurutulmuş biber ekleyerek, farklı bir tat elde edebilirsiniz. Kurutulmuş biber ayrıca, çorba ve et yemekleri gibi yemeklerde de kullanılabilir.

Bu şekilde, kurutulmuş biberi farklı yemeklerde kullanarak, yemeklere lezzet katabilirsiniz.



BİBER KURUTURKEN BÖYLE KURUTUN ASLA ÇÜRÜMÜYOR VE KÜFLENMİYOR

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Biber kuruturken dikkat edilmesi gereken püf noktalar paylaşıldı;

Çarliston, sivri, kırmızı ve dolmalık biberlerinizi gönül rahatlığıyla güneşte kurutabilirsiniz.

Bunun için ilk olarak biberlerinizi güzelce yıkayın ve kurulayın.

Tepe kısımlarını çıkartarak içindeki tohumları ayıklayabilirsiniz.

Biberleri uzun bir ipe, ortalarından iğne geçirerek dizin.

Balkon veya bahçenizde en çok güneş alan yere ipi asın.

Ortalama 3-7 gün içinde biberler kuruyacaktır.

Kuruyan biberleri kavanoz veya buzdolabı poşetlerine doldurarak saklayın.

Dilerseniz evinizin bir köşesine asarak da bekletebilirsiniz. Ortamın güneş almasına ve rutubetsiz olmasına dikkat edin.