Bige Önal, Altın Koza'daki ödülünü kadınlara ithaf etti: 'Buradayız, susmuyoruz ve iyiyiz'

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde "Buradayım İyiyim" filmi ile “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”ni kazanan Bige Önal, ödülünü kadınlara ithaf etti.

Önal, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, düzenin kadını yalnızca doğururken kutsadığını, yaşarken ise unuttuğunu belirterek kadınların mücadelesini vurguladı.

"BURADAYIZ, SUSMUYORUZ"

Önal, şunları söyledi:

"Kadını yalnızca doğururken kutsayan bu düzen onu yaşarken unutuyor. Ben bu ödülü bu düzende hayatını yitiren tüm kadınlar ve sessizliğe mahkum edilmeyi reddeden kadınlar için almak istiyorum. Buradayız, susmuyoruz ve iyiyiz."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Önal'ın konuşması sosyal medyaya damga vurdu. Söz konusu anlar çok sayıda yorum ve beğeni aldı.