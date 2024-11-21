Bilecik' yaylalarında hasat geç başladı! Besin değeri çok yüksek...

Havaların yağışlı gitmemesi nedeniyle Bilecik'te mantar sezonu geç başlarken, azda olsa mantar toplayan vatandaşlar bu sezon hiç istedikleri gibi gitmediğini dile getirdiler.

Bilecik' yaylalarında hasat geç başladı! Besin değeri çok yüksek...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2024 - 13:03

Bilecik'te geç kalan yağışlar sonrası Bilecik'in yaylalarında kanlıca mantarı yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar kilolarca ağırlığında mantarlar topluyor.

Mantar toplayan Sercan Doğan özellikle yaz yağmurlarının az olması sebebi ile mantar sezonun geç başladığı anlatarak, "Bu sene bol yağmaması nedeniyle mantar bolluğu yaşanmadı. Az da olsa olan mantarını Gölpazarı'na başlı Alış Köyü bizde mantar toplamaya geldik. Buralarda kanlıca mantarı topladık. Mantar besin değeri olarak çok besleyicidir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise, işin ehli tarafından toplanmasıdır. Eğer mantarları bilmiyor iseniz zehirlenme ihtimaliniz olabilir" dedi.


Etiketler: #Bilecik #hasat #mantar

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