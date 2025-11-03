Usta sanatçı Bilge Şen'in Altın Portakal Film Festivali'nde yaptığı konuşma geceye damga vurdu. Devlet sanatçısı olan Şen, "Devlet bana o kadar az maaş veriyor ki, yoksulluk sınırının altındayım" sözleriyle dikkat çekti. Peki, Bilge Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? Bilge Şen dizi ve filmleri...
BİLGE ŞEN KİMDİR?
1945 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğdu. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğudur. Babası Şakir Şen, pamuk, tütün ve zeytinle uğraşır; amatör olarak tiyatro yapardı. Bilge Şen, altı yaşında iken sahnede Aziz Basmacı, Muzaffer Hepgüler, Toto Karaca, İsmail Dümbüllü gibi oyuncuları izlemeye başladı. İlkokulu Ödemiş'te okudu; ortaokul yıllarında okul oyunlarında rol aldı. Onu "İki Efendinin Uşağı" adlı oyunda seyreden pandomim sanatçısı Erdinç Dinçer'in yardımıyla kendini geliştirdi. Ankara Devlet Tiyatrosu sınavını kazandı.
1963 yılında konservatuvarın tiyatro bölümünü bitirdi. Aynı yıl, Arena Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Oyunculuk yaşamı şu topluluklarda sürdü: Gen-ar, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu.1979'da Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu oldu. Önce Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, 1980'den itibaren İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği Gölge Ustası oyunundaki rolüyle 1982 yılında Avni Dilligil Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.
1960'lı yıllardan itibaren birçok televizyon yapımında rol aldı. 205'te Çağan Irmak'ın Kabuslar Evi serisinde emlakçı rolünü canlandırdı. Rol aldığı ilk sinema filmi 1965 yapımı Bitmeyen Yol idi. Baraj (1977), Yangın (1984), Babam ve Oğlum (2005) rol aldığı filmlerden bazılarıdır. Harry Potter ve Felsefe Taşı filminde Türkçe seslendirme yapmıştır.
Sanatçı, 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Tiyatro Genel Müdürlüğü'nün Sahnede Bir Ömür Ödülü ile ödüllendirildi.
BİLGE ŞEN DİZİ VE FİLMLERİ
Arka Sokaklar - 2025
Aşkın Dünkü Çocukları - 2025
Serçenin Gözyaşı - 2023
Müstakbel Damat - 2022
Zeytin Ağacı - 2022
Erşan Kuneri - 2022
Kırmızı Oda - 2021
Menajerimi Ara - 2020
Düğüm Salonu - 2018
İnadına Aşk (2015-2016)
Kiraz Mevsimi (Sakız) 2015
Aramızda Kalsın (Elmas) 2013-2014
Akasya Durağı (2. Şaziment) 2012
Kayıp Aranıyor TV dizisi 2011
Anneannem Kısa film 2010
Canım Ailem (İkbal) 2. Sezon TV dizisi 2010
Alayına İsyan (Fadik Nine) TV dizisi 2009
Aile Reisi (Fevriye Elif) TV dizisi 2009
Tutsak TV dizisi 2007
Son Tercih (Münevver) TV dizisi 2007
Senden Başka (2) (Sevgi) TV dizisi 2007
Eşref Saati 1. sezon (Şadiye) TV dizisi 2007
Kabuslar Evi: Çizgisiz Zamanlar (Sema) TV dizisi 2006
Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı (Sema) TV dizisi 2006
Kabuslar Evi: Uyur Gezerler (Sema) TV filmi 2006
Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı (Sema) TV dizisi 2006
Kabuslar Evi: Takip (Sema) TV dizisi 2006
Kabuslar Evi: Son Dans (Sema) TV dizisi 2006
Kabuslar Evi: Seni Beklerken (Sema) TV dizisi 2006
Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (Sema) TV filmi 2006
Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited (Sema) TV dizisi 2006
Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen (Sema) Sinema Filmi 2006
Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar (Sema) TV Dizisi 2006
Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı (Sema) TV Filmi 2006
Seni Çok Özledim (Hatıra Hanım) TV Dizisi 2005
Babam ve Oğlum (Fatma) Sinema Filmi 2005
Çınaraltı (Mehpare Bahtiyar) TV Dizisi 2003
Bizim Konak TV Dizisi 2003
Üzgünüm Leyla (Hikmet) TV Dizisi 2002
Rus Gelin Sinema Filmi 2002
Bana Abi De (Nurten) TV Dizisi 2002
Harry Potter ve Felsefe Taşı Harry Potter ve Felsefe Taşı (Madam Hooch Seslendirme) Sinema Filmi 2001
Delikanlı (Tülay) TV Dizisi 2000
Adada Bir Sonbahar (Belgin) TV Filmi 2000
Başka İstanbul Yok TV Dizisi 1996
Oğlum Adam Olacak (Hilmi'nin Eşi) TV Dizisi 1996
Hastane (Şükriye Baharbahçe) TV Dizisi 1993
Yangın (Nadire) Sinema Filmi 1984
Cumartesi Cumartesi Cumartesi (Şişman Kadın Seslendirmesi) Sinema Filmi 1984
Zaman Mekan Makinesi TV Dizisi 1981
Cevriyem Sinema Filmi 1978
Baraj (Hayat Kadını) Sinema Filmi 1977
Kara Leke (Yonca) Sinema Filmi 1970
Bitmeyen Yol, 1965