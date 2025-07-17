Bilim açıkladı: Kadınlar yaşlandıkça öfkelerini daha iyi yönetiyor

Kadınların orta yaşla birlikte öfkelerini daha kontrollü bir şekilde ifade etmeye başladığı ortaya çıktı. Menopause dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, hem kronolojik yaş hem de üreme yaşı, kadınların öfke biçimlerini olumlu yönde etkiliyor. Araştırmacılar, 35 ila 55 yaş arasındaki kadınlarda düşmanlık, öfke tepkisi ve saldırgan ifade biçimlerinin yaşla birlikte azaldığını gözlemledi.

ÖZELLİKLE MENOPOZ ÖNCESİ DAHA KONTROLLÜ OLUYOR

Çalışma kapsamında 500’den fazla kadından elde edilen veriler analiz edildi. Araştırmada “öfke eğilimi” (genel olarak çabuk öfkelenme), “öfke tepkisi” (spesifik olaylara verilen öfkeli karşılıklar) ve “saldırgan öfke dışavurumu” gibi öfke türlerinin yaşla birlikte belirgin şekilde azaldığı saptandı. Aynı zamanda düşmanlık düzeylerinde de kayda değer bir düşüş gözlemlendi. Kadınların özellikle menopoz öncesi ve sonrası döneme geçişte öfke duygularını daha iyi yönettikleri belirlendi.

YAŞLA GELEN DUYGUSAL BECERİLER

Washington Üniversitesi'nden Dr. Nancy Fugate Woods, yaşlanmanın duyguları düzenleme kapasitesini artırdığını söyledi. Kadınların bu süreçte “bilişsel yeniden çerçeveleme” gibi tekniklerle olaylara farklı açılardan bakabildiğini ve bu sayede duygusal tepkilerini hafiflettiğini belirtti. Geçmişte menopoz döneminde depresyon üzerine yoğunlaşan araştırmaların öfke gibi başka duygusal boyutları ihmal ettiğini vurgulayan Dr. Woods, bu çalışmanın önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti.

TÜM ÖFKE BİÇİMLERİ AZALMIYOR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise bastırılmış öfkenin yaşla birlikte değişmemesi oldu. Kadınların içlerinde hissedip dışa vurmadıkları öfke türü zamanla azalmadı. Woods, bu durumun kadınların küçük yaşlardan itibaren toplumsal cinsiyet rolleriyle şekillenen sosyalizasyon süreçlerinden kaynaklandığını belirtti.

BASTIRILMIŞ ÖFKENİN BEDELİ: KALP HASTALIKLARI

Uzmanlara göre bastırılmış öfke yalnızca psikolojik değil, fiziksel sağlık açısından da risk taşıyor. Önceki araştırmalar, bastırılmış öfkenin kadınlarda kalp hastalıkları, hipertansiyon ve damar sertliği gibi sorunlara yol açabileceğini ortaya koymuştu. Menopoz döneminde öfke düzeyi yüksek olan kadınların, özellikle hormon tedavisi görenlerin, depresif semptomlara daha yatkın olduğu da belirtiliyor.