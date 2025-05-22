Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Bu kuşlar aile kavramını yeniden yazıyor

Doğu Afrika’da yaşayan muhteşem sığırcıklar (Lamprotornis superbus), yalnızca kendi yavrularını değil, diğer grup üyelerinin yavrularını da büyütüyor. Yeni bir araştırma, bu kuşların ömürleri boyunca ebeveynlik ve "yardımcı" rolleri arasında dönüşümlü şekilde geçiş yaptığını ortaya koyarak, hayvanlar aleminde sosyal karşılıklılığın düşündüğümüzden çok daha yaygın olabileceğini gösteriyor.





YARDIM EDERKEN AKRABA OLMAK ŞART DEĞİL

Kenya’da bulunan uzun süreli bir üreme sahasında yapılan araştırmada, bilim insanları muhteşem sığırcıkların 20 yıl boyunca gösterdiği davranışları inceledi. Bulgular, her bir üreme döneminde her kuşun bir ebeveyn çiftin yavrularını büyütmeye yardım ettiğini gösterdi.

Kuşlar genellikle akraba oldukları bireylere yardım etmeyi tercih etse de, akraba olmayan grup üyelerine de gönüllü olarak yardım ettikleri ve aynı şekilde yardım aldıkları gözlemlendi. Bu durum, şimdiye kadar geçerli kabul edilen “yardımın yalnızca genetik akrabalık temelli olduğu” varsayımını sorgulatıyor.

EBEVEYNLİKTE GERİŞ DÖNÜŞ ŞAŞIRTIYOR

Araştırmayı ilginç kılan bir başka bulguya göre kuşlar yalnızca bir kez anne ya da baba olduktan sonra gruptan çekilmiyor, bir sonraki üreme sezonunda yeniden yardımcı rolüne geri dönüyorlar. Bu, özellikle dikkat çekici çünkü çoğu türde yavru büyütmeye yardım eden bireyler genellikle daha genç ve henüz ebeveyn olmamış oluyor.

Muhteşem sığırcıklarda ise tecrübeli ebeveynler bile bazen “nanny” rolünü üstleniyor. Bu da sosyal yapının yalnızca biyolojik zorunluluklarla değil, grup içi işleyişle ve muhtemelen karşılıklı faydayla şekillendiğine işaret ediyor.