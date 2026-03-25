Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Kamboçya’da uçan yılan bulundu

Kamboçya’da geniş bir alana yayılan kireçtaşı mağaraları, bilim insanlarının dikkatini çeken sıra dışı bir keşfe sahne oldu. Uzmanlar, Battambang eyaletinde yürüttükleri saha çalışmalarında, daha önce bilim dünyasında kaydı bulunmayan birçok canlı türüne ulaştı. Bu izole habitatların, milyonlarca yıllık evrimsel süreçlerin adeta birer canlı laboratuvarı olduğu ifade ediliyor.

60'TAN FAZLA MAĞARA İNCELENDİ

CNN International’da yer alan habere göre, Kasım 2023 ile Temmuz 2025 arasında toplam 64 mağara incelendi. Araştırmayı yürüten Fauna & Flora ekibi, bölgedeki her bir kireçtaşı tepesini birbirinden bağımsız gelişen “doğal deney alanları” olarak tanımlıyor.

Çalışmada turkuaz renkli bir çukur engereği, uçan yılan türleri, farklı geko çeşitleri ile mikro salyangozlar ve kırkayaklar gibi yeni türler tespit edildi.

GECE YAPILAN KEŞİFLER DİKKAT ÇEKTİ

Araştırma ekipleri, canlıların en aktif olduğu saatlere ulaşabilmek için gece saatlerinde meşalelerle mağaralara girerek gözlem yaptı. Bu çalışmalar sırasında yalnızca yeni türler değil, aynı zamanda nesli tehlike altında bulunan Sunda pangolini ve yeşil tavus kuşu gibi canlılar da kayıt altına alındı.

EKOSİSTEM TEHDİT ALTINDA

Bilim insanları, bu eşsiz ekosistemlerin ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor. Bölgedeki kireçtaşı oluşumlarının çimento üretiminde kullanılması, henüz keşfedilmemiş türlerin yaşam alanlarını tehdit ediyor.