Bilim insanları 14 bin yıllık kozmik felaketi aydınlattı: Güneş fırtınalarında en kötü senaryo gerçekleşti

Finlandiya’daki Oulu Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, şimdiye kadar kaydedilen en güçlü güneş parçacık fırtınasını tanımlayan çığır açıcı bir çalışmaya imza attı. M.Ö. 12.350 yılına tarihlenen bu olağanüstü kozmik olay, modern çağda bilinen tüm güneş fırtınalarını gölgede bırakıyor. Yeni bulgular, uzaydan gelen tehlikelerin büyüklüğüne dair bilimsel senaryoları yeniden şekillendiriyor.





14.300 YILLIK AHŞAPLAR HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Araştırmacılar, Fransız Alpleri’nde bulunan yaklaşık 14.300 yıllık ağaç örneklerinde ani bir radyokarbon artışı tespit etti. Bu artış, şimdiye kadar gözlemlenenlerden çok daha güçlü bir güneş parçacık fırtınasının kanıtı olarak değerlendirildi. Daha önce bu döneme ait anomali bilinmesine rağmen, etkisini sayısal olarak değerlendirecek bir model mevcut değildi.

SOCOL:14C-Ex MODELİ TARİHE IŞIK TUTTU

Fizikçi Kseniia Golubenko ve astrofizik profesörü Ilya Usoskin’in geliştirdiği SOCOL:14C-Ex modeli sayesinde, bu devasa olayın etkileri simüle edildi. Model, Holosen ve buzul çağındaki radyokarbon değişikliklerini doğru şekilde analiz edebilecek kapasitede ilk araç olma özelliğini taşıyor. Model, 775 yılında yaşanan ve daha önce rekor sayılan fırtına verileriyle doğrulandı.

MODERN ALTYAPILAR İÇİN CİDDİ TEHDİT

Golubenko, “Bu olay yeni bir en kötü senaryo çiziyor” diyerek modern teknoloji altyapılarının uydular, iletişim sistemleri, elektrik şebekeleri bu türden bir fırtınaya karşı savunmasız olabileceği konusunda uyarıyor. 2005 yılındaki fırtınadan 500 kat daha güçlü olan bu olay, geçmişte yaşanmış olsa da gelecekte olabilecek benzer olaylara dair ciddi sinyaller veriyor.