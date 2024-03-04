Bilim insanları açıkladı: Kan grubumuz kişiliğimizi nasıl etkiler?

Japon bilim insanları, kan grubunun kişiliğimiz üzerindeki etkisini merak ederek detaylı bir araştırma yaptılar. Bu araştırmalar sonucunda, farklı kan gruplarına sahip insanların genel olarak farklı kişilik özelliklerine sahip olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 10:42
Bilim insanları açıkladı: Kan grubumuz kişiliğimizi nasıl etkiler?
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Ketsueki-gata, bu, bir zamanlar yalnızca kan alma uzmanlarınının aşina olabilecek bir terim. Ancak 1930'lardan bu yana, Japon profesör Tokeji Furukawa sayesinde ketsueki-gata, kan grubuna göre kişinin kişiliğini analiz etmenin popüler bir yolu haline geldi. Kan gruplarını kişilik tiplerine bağlayan hiçbir bilimsel kanıt bulunmamakla birlikte, Furukawa'nın iddiaları Japon kültüründe benimsenmiştir; tıpkı astrolojinin ABD'de kabul edildiği gibi.

Batılı sağlık bilimi perspektifinden bakıldığında, dört ana kan grubu, antijenlerine göre birbirinden ayrılır. Antijenler kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunur ve bağışıklık sistemimizin ne kadar etkili çalıştığını belirlemeye yardımcı olur. İmmünoloji ile bağlantı, yüzyıllardır sağlık eğitimi araştırmacılarının kişisel sağlık düzenleri ile kan grupları arasında bir korelasyon kurmasına neden olmuştur.

Ketsueki-gata'ya göre kendi hemoglobinimizin artıları ve eksilerini inceleyelim.

A Grubu

Ciddi, yaratıcı, mantıklı, içine kapanık, sabırlı ve sorumlu, inatçı ve gergin

B Grubu

Tutkulu, doğal, yaratıcı, güçlü, bencil, sorumsuz, affetmeyen ve dengesiz

AB Grubu

Soğukkanlı, kontrollü, rasyonel, uyarlanabilir, eleştirel, kararsız, unutkan ve sorumsuz

0 Grubu

Kendine güvenen, kararlı, iradeli, sezgisel, benmerkezci, soğuk, öngörülemez ve potansiyel bir işkolik


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