Bilim insanları açıkladı: Kendi sesinizi kayıttan dinlediğinizde neden farklı gelir?

Yayınlanma: 14.03.2025 - 12:00

Güncelleme: 14.03.2025 - 12:00

Kendi sesinizi bir kayıttan dinlediğinizde, “Bu gerçekten benim sesim mi?” diye şaşırabilirsiniz. Birçok insan, kayıttaki sesinin daha ince, tuhaf veya yabancı geldiğini hisseder. Peki, neden böyle oluyor? Bilim insanları, bu ilginç fenomenin arkasında işitme mekanizması ve sesin iletilme şekliyle ilgili bilimsel nedenler olduğunu açıklıyor.

1. Sesinizi İki Farklı Şekilde Duyarsınız

Sesimizi duymamızın iki yolu vardır:

Hava yolu iletimli işitme: Dış ortamdan gelen ses dalgaları, kulak zarımız tarafından algılanarak işitme sinirlerine iletilir.

Kemik yolu iletimli işitme: Konuşurken ses tellerimizden çıkan titreşimler, kafatası kemiklerimizden geçerek doğrudan iç kulağımıza iletilir.

Konuşurken, bu iki işitme yöntemi birleşir ve beynimizde farklı bir ses algısı oluşturur. Ancak bir kayıttan dinlediğimizde, sadece hava yolu iletimli sesi duyarız. İşte bu yüzden kendi sesimiz bize farklı gelir!

2. Kemik İletimi Sesimizi Daha Kalın Hissettirir

Konuşurken sesimiz kemiklerimizden geçerken daha fazla düşük frekanslı titreşim eklenir. Bu da sesimizi daha dolgun, kalın ve tok olarak algılamamıza neden olur. Ancak kayıttan dinlediğimizde, sadece hava yolu ile iletilen ses duyulduğundan sesimiz daha ince ve tiz gelir.

3. Beynimiz Kendi Sesine Alışık Değil

Günlük hayatımızda sesimizi kemik iletimiyle duyduğumuz için kayıttaki versiyonu kulağımıza yabancı gelir. Beynimiz alışık olduğu sesi beklerken, duyduğu farklı ses nedeniyle şaşırır ve bu durumu garip bulur.

4. Psikolojik Etki: “Sesim Çok Tuhaf Çıkıyor!”

Çoğu insan, kendi kaydedilmiş sesini beğenmez. Bunun sebebi sadece sesin farklı gelmesi değil, aynı zamanda öz algımız ve duygusal tepkilerimizdir. Sesimiz kişiliğimizin bir parçasıdır ve onu kayıttan duyduğumuzda beklentimizle uyuşmadığı için olumsuz bir tepki verebiliriz.

5. Kendi Sesimizi Beğenmeye Başlayabilir Miyiz?

Evet! Eğer sesinizi kayıtlardan sık sık dinlerseniz, beyniniz bu yeni sese alışır ve zamanla daha doğal hissetmeye başlar. Profesyonel konuşmacılar, ses sanatçıları ve şarkıcılar, ses kayıtlarını düzenli olarak dinledikleri için bu duruma daha hızlı adapte olurlar.