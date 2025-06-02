Bilim insanları cevapladı: Kediler mırıldarken ne anlatıyor?

Kedilerin mırlaması, yüzyıllardır hem hayranlık hem merak konusu olmuştur. Mutlu olduklarında, acı çektiklerinde ya da sadece yanınızda huzurla uyurken çıkardıkları bu titreşimli sesin nasıl ve neden oluştuğu bilimsel olarak net biçimde açıklanamamıştı. Ancak yeni bir araştırma, kedilerin mırlamasını sağlayan mekanizma konusunda çığır açıcı bulgular sundu.

SES TELLERİNDE GİZLİ MİKANİZMA: "PASİF TİTREŞİM" TEORİSİ

2023 yılında Almanya’daki araştırmacılar tarafından yayımlanan çalışmada, kedi larenksinden (gırtlak) alınan dokular laboratuvar ortamında incelendi. Araştırmacılar, bu dokuların düşük basınçlı hava akımıyla uyarıldığında kendiliğinden düzenli bir titreşim oluşturduğunu gözlemledi.

Bu titreşimler, saniyede yaklaşık 20-30 titreşimlik bir ritimde, yani kedilerin mırlama frekansında gerçekleşti. İlginç olan ise: Bu titreşimlerin oluşması için kas hareketine gerek olmamasıydı. Bu da, mırlamanın “nöromüsküler kontrol” yerine pasif bir biyomekanik süreçle gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

KEDİLER NEDEN MIRLAR?

Mırlama genellikle kedilerin keyifli oldukları anlarla ilişkilendirilse de, kediler:

Stresli olduklarında

Yaralandıklarında

Doğum yaparken

Veterinerde korktuklarında

İnsanları sakinleştirmek için de mırlarlar.

Bu da mırlamanın sadece bir mutluluk ifadesi değil, iyileştirici ve iletişimsel bir araç olabileceğini düşündürüyor.





MIRLAMANIN BİYOLOJİK FAYDALARI VAR MI?

Bazı bilimsel hipotezler, mırlamanın yalnızca bir iletişim yöntemi değil, aynı zamanda:

Kedilerin kemik yoğunluğunu artırdığı,

Ağrıyı azalttığı,

Kendi vücutlarını iyileştirmelerine yardımcı olduğu görüşünü destekliyor.

Bu titreşimlerin 25-50 Hz aralığında olması, fizyolojik olarak dokular üzerinde iyileştirici etkiler yaratabildiğini gösteriyor.