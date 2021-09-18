Bilim insanları ömrü uzatan diyeti açıkladı
ABD’li bilim insanları, yaşam beklentisini önemli ölçüde artırmaya yardımcı olacak bir beslenme sistemini ortaya çıkardı. Düşük karbonhidratlı bir diyet uygulaması gerektiğini belirten bilim insanları, böyle bir diyetin 'gençlik iksiri' olduğunu dile getirdi.
Buck Yaşlanma Araştırmaları Enstitüsü’nün uzmanları, aşırı
karbonhidrat tüketiminin organizma üzerinde büyük bir metabolik baskı
oluşturduğu konusunda uyardı. Ayrıca yüksek şeker seviyesinin obezite,
yavaşlamış metabolizma, kardiyovasküler hastalıklar, yüksek tansiyon ve hatta
kansere yol açabileceği kaydedildi.
Bu yüzden ömrü uzatmak isteyenlerin düşük karbonhidratlı bir
diyet uygulaması gerektiğini belirten bilim insanları, böyle bir diyetin
'gençlik iksiri' olduğunu dile getirdi.
DİYABET HASTALARI ÜZERİNDE ETKİLİ
Express’in haberine göre, uzmanlar, en iyi düşük
karbonhidratlı diyetin, yağ oranı yüksek ve karbonhidrat oranı düşük olan
ketojenik veya keto-diyet olduğunu kaydetti. Bu diyetin hafızayı ve hareket
fonksiyonlarını korumaya ve yaşam beklentisini uzatmaya yardımcı olduğunu
belirten uzmanlar, keto-diyetin ayrıca tip 2 diyabet hastaları üzerinde olumlu
etkiye sahip olduğunu vurguladı.
Bilim insanları, ömrü uzatmanın en önemli kuralının ise bitkisel gıda tüketimi olduğunu söyledi. Gönüllüler üzerinde yapılan araştırmanın, bitkisel gıda tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 16 oranında azalttığını gösterdiği aktarıldı.
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