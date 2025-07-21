Bilim insanları şaşkın: 22 Temmuz’da Dünya'yı ne bekliyor?

Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızının artması, bilim dünyasında şaşkınlık yarattı. Araştırmacılara göre, 22 Temmuz 2025’te insanlık tarihinin en kısa günü yaşanabilir. Bu durum, zaman ölçüm sistemlerinde dahi küçük değişikliklere yol açabilir.

Dünya, normalde 24 saatte bir tam turunu tamamlıyor. Ancak gezegenin çekirdeğinde ve yüzeyinde meydana gelen değişimler, dönüş hızını çok az da olsa etkileyebiliyor. Uzmanlar, 22 Temmuz 2025’te gün uzunluğunun mikrosaniyelik bir farkla kısalabileceğini söylüyor.

Bilim insanları bu hızlanmanın tam nedenini hâlâ net olarak açıklayamıyor. Ancak olası sebepler arasında iklim değişikliği, buzulların erimesi ve çekirdek dinamikleri gibi faktörler gösteriliyor.

Her ne kadar bu kısalma günlük yaşamı doğrudan etkilemese de, hassas ölçüm cihazları ve küresel zaman sistemleri için dikkate alınması gereken bir durum. Gelecekte “negatif artık saniye” eklenmesi gibi çözümler de gündeme gelebilir.

22 TEMMUZ VE 5 AĞUSTOS: TAKVİMLERİ İŞARETLEYİN

Astrofizikçi Graham Jones’un açıklamalarına göre 22 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinde Dünya, kendi etrafındaki dönüşünü normalden yaklaşık 1.30 ila 1.51 milisaniye daha hızlı tamamlayabilir. Bu fark kulağa küçük gibi gelse de, atom saatlerinin titiz dünyasında bu kadarlık bir sapma bile sistemi altüst edebilir. Jones’a göre bu üç gün, zaman kavramına dair bildiklerimizi sorgulatacak kadar önemli.