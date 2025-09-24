Bilim insanları uyardı: Kronik uykusuzluk beyni 3,5 yıl yaşlandırıyor

Gündelik hayatta yorgunluk ve halsizlikle ilişkilendirilen uykusuzluk, aslında çok daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor. ABD’de Mayo Clinic tarafından yürütülen yeni bir çalışma, orta yaşlarda görülen kronik uykusuzluğun ilerleyen yaşlarda demans ve hafif bilişsel bozukluk riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Araştırmacılar, kronik insomnia yaşayan kişilerin beyin yaşlanmasının 3,5 yıl hızlandığını belirtiyor.

INSOMNIA NELERE NEDEN OLUYOR?

Çalışmaya 50 yaş üstü, ortalama yaşı 70 olan 2.750 sağlıklı yetişkin katıldı.

Katılımcılar 5,5 yıl boyunca takip edildi, düzenli hafıza testleri ve beyin taramaları yapıldı.

Kronik insomnia yaşayanların %14’ünde demans veya hafif bilişsel bozukluk gelişti.

Uykusuzluk yaşamayanlarda bu oran %10’da kaldı.

Mayo Clinic’ten Dr. Diego Carvalho, “İnsomnia sadece ertesi gün nasıl hissettiğinizi değil, uzun vadede beyin sağlığınızı da etkiliyor. Düşünme becerilerinde daha hızlı düşüş ve Alzheimer ile ilişkili beyin değişimlerini gözlemledik” dedi.

YETERSİZ UYKUDA BEYİNDE NELER OLUYOR?

Araştırmada, kronik uykusuzluğu olan kişilerde iki kritik değişiklik tespit edildi:

Amiloid plakları: Alzheimer ile doğrudan ilişkilendirilen protein birikimleri.

Beyaz cevher hasarı: Beyin bölgeleri arasındaki iletişimi sağlayan sinir yollarında bozulma.

Uzmanlara göre, bu iki durum bir araya geldiğinde bilişsel gerileme daha da hızlanıyor.

UYKU TEDAVİSİNİN ÖNEMİ

Araştırmacılar, bilişsel davranışçı terapi (CBT-I) yönteminin kronik insomnia için en etkili tedavi olduğunu ve hastaların yaklaşık %70’inde sonuç verdiğini vurguluyor. Ancak uzmanlar, depresyon, anksiyete, kronik ağrı ve uyku apnesi gibi diğer sağlık sorunlarının da uykusuzlukla birlikte ele alınması gerektiğini belirtiyor.