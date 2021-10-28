Bilim insanlarına göre en iyi uyku pozisyonu hangisi?

28 Ekim 2021 Perşembe, 10:41

Uzmanlara göre uykusuz kalmak, diyabete, insülin direncinde artışa, tansiyona, strese ve hatta hafıza problemlerine neden olabilir

Tıpkı gündelik faaliyetler, stres ve beslenme şekli gibi yatış pozisyonu da uyku kalitesini etkileyen bir faktör.

Örneğin gece boyunca birçok kez uyananların, bir yerleri tutulanların veya horlama sıkıntısı çekenlerin yeni bir uyku pozisyonu deneme vakti gelmiş olabilir.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Kaliforniya Üniversitesi, San Diego’da akademisyen ve Finlandiya merkezli teknoloji firması Oura’da uyku bilimi danışmanı Ben Smarr, "En iyi uyku pozisyonu hangisi?" sorusunu yanıtladı.

Smarr’a göre uygun yatış pozisyonu uyku kalitesini artırabilir ama biri için en iyi uyku pozisyonu, bir başkası için de en iyi olmak zorunda değil.

YAN YATIŞ

Horlama veya uyku apnesi için en iyi pozisyonlardan biri yan yatmak. Smarr, "Birçok insan sırt üstü yatarken daha rahattır ama yan yatanlar daha az horlar, bu nedenle genellikle tavsiye edilir" diyor.

Ayrıca diğer uzmanlar da geceleri reflü, mide ekşimesi veya hazımsızlık çekenlerin sol tarafına yatarak rahatlayabileceğini söylüyor.

YÜZ ÜSTÜ YATIŞ

Uyku apnesi olanların yüz üstü uyuması sırt üstü uyumasından daha iyi olabilir. Çünkü bu pozisyon solunum yollarının açık kalmasını sağlıyor.

Örneğin ABD’li doktorlar, yoğun bakımda nefes darlığı çeken koronavirüs hastalarını yüzüstü çevirmenin hayat kurtarabileceğini söylemişti.

Bu öneri aynı zamanda horlayanlar için de geçerli. Zira solunum yollarının açık tutulması horlamayı da azaltabilir.

Yüz üstü uyumanın dezavantajı ise boyun veya bel ağrısı çekenlerin durumunu kötüleştirebilmesi.

SIRT ÜSTÜ YATIŞ

Uyku kalitesiyle ilgili araştırmaları destekleyen The Better Sleep Council firmasına göre bel ağrısı veya uyku apnesinden mustarip kişilerin sırt üstü uyuması iyi bir fikir değil.

Smarr da horlayanların veya uyku apnesi olanların bu pozisyonda uyumasını tavsiye etmiyor.

Bununla birlikte uyku apnesi söz konusu değilse sırt üstü uyumanın birçok faydası var. Uzmanlara göre sırt üstü uyumak omurga için iyi çünkü bu pozisyonda ağırlık daha merkezde duruyor ve eşit dağılıyor.

Aynı zamanda reflüsü olanlar da bu pozisyonda uyumayı deneyebilir. Zira sırt üstü yatanların hazımsızlık çekme olasılığı daha az.