Bilim insanlarından çarpıcı açıklama: Altın Dünya’ya nereden geldi?

Bilimsel araştırmalar, altın gibi ağır elementlerin sıradan yıldız süreçlerinde ortaya çıkmadığını gösteriyor. Bu tür elementler, süpernova patlamaları ya da nötron yıldızlarının çarpışması gibi son derece güçlü kozmik olaylar sırasında oluşuyor. Bu olaylar sırasında ortaya çıkan yüksek enerji ve yoğunluk, altının sentezlenmesini sağlıyor. Uzmanlara göre bugün kullandığımız altın, milyarlarca yıl önce gerçekleşen bu kozmik olayların ürünü.

DÜNYA’YA METEORLARLA TAŞINDI

Nature dergisinde yayımlanan çalışmalara göre; dünya yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluştuğunda yüzeyi büyük ölçüde erimiş haldeydi. Ağır metallerin önemli bir kısmı çekirdeğe doğru ilerledi. Ancak daha sonra gezegene çarpan meteorlar, altın ve benzeri elementleri yeniden yer kabuğuna taşıdı.

Bilim insanları, bugün çıkarılan altının büyük bölümünün bu göktaşı bombardımanının sonucu olduğunu belirtiyor.

SADECE DÜNYA’YA ÖZGÜ DEĞİL

Araştırmalar, benzer süreçlerin Mars ve Ay’da da yaşanmış olabileceğini ortaya koyuyor. Bu da altının evrensel bir kökene sahip olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, yeryüzündeki altın aslında yıldızların ölümüyle başlayan uzun bir kozmik yolculuğun ürünü. İnsanlık tarihinin en değerli metallerinden biri, kökenini evrenin derinliklerinden alıyor.