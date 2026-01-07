Bilim insanlarından umut veren yöntem: Burun spreyiyle ölümcül beyin tümörü tedavisi

Glioblastoma, yetişkinlerde görülen en ölümcül beyin tümörlerinden biri; mevcut tedaviler hastalığı yalnızca yavaşlatabiliyor. Washington University School of Medicine ile Northwestern University araştırmacıları, burundan beyne taşınabilen yeni bir nano-ilaç platformunun bu tabloyu değiştirme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Hayvan çalışmalarında tümörle savaşan bağışıklık yanıtının güçlendiği ve tedavi etkinliğinin çarpıcı şekilde arttığı görüldü.

BURUNDAN BEYNE İLAÇ TAŞIYAN YENİ TEKNOLOJİ UMUT VERDİ

Araştırma ekibi, “spherical nucleic acid” (SNA) adı verilen hassas şekilde tasarlanmış nanoyapılar kullanarak kanserle savaşan ilaçları doğrudan beyne ulaştırmayı başardı. Bu nanoyapılar buruna damlatıldığında, beyin dokusuna invazif bir işlem gerekmeksizin ulaşabiliyor.

Çalışmanın yazarı Prof. Alexander Stegh, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Laboratuvarda farelere burun damlası şeklinde verilen dozların beyin bağışıklığını güçlü şekilde harekete geçirdiğini gördük. Klinik kullanım aşamasına gelindiğinde bu ürün, sıradan bir nazal sprey gibi görünecek ancak formülasyon ve cihazın derin nazal iletim için optimize edilmesi gerekecek.”

GLİOBLASTOMA: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ BASKILAYAN ‘SOĞUK TÜMÖR’

Glioblastoma, bağışıklık sisteminin doğal tepkisini tetiklemeyen, bu nedenle immünoterapilerin etkisiz kaldığı “soğuk tümörler” arasında yer alıyor.

Stegh, “Yeni SNA yapıları yalnızca tümörü küçültmedi; aynı zamanda tümörün bağışıklık açısından ‘ısınmasını’ sağladı. Böylece kontrol noktası inhibitörleri gibi tedaviler daha etkili hale geldi” dedi.

YENİ YÖNTEM BAĞIŞIKLIĞI STING YOLUYLA HAREKETE GEÇİRİYOR

Araştırmacılar, hücrelerin yabancı DNA algıladığında bağışıklığı ateşleyen STING adlı yolu uyararak tümörlere karşı güçlü bir immün yanıt elde etti.

Daha önce STING'i aktive eden ilaçların glioblastoma üzerinde etkili olabilmesi için tümör içine doğrudan enjekte edilmesi gerekiyordu. Bu hem zorlu hem de hastalar için büyük bir yük oluşturuyordu.

Postdoktoral araştırmacı Akanksha Mahajan, “Hastalar zaten ağır bir hastalıkla mücadele ederken invazif işlemleri en aza indirmeyi hedefledik. SNA platformu bu ilaçları güvenli şekilde burundan beyne taşıyabiliyor” dedi.

TEDAVİ TÜMÖRÜ YOK ETTİ, UZUN SÜRELİ BAĞIŞIKLIK SAĞLADI

Araştırmada SNA yapıları hasarlı bölgeye ulaşarak bağışıklık hücrelerinde güçlü bir aktivasyon yarattı.

Tümör küçüldü,

Hücre ölümü baskılandı,

İlaç yalnızca beyinde etkili oldu ve vücuda yayılmadı,

Diğer immünoterapilerle birlikte kullanıldığında tek veya iki dozla tümör tamamen eradike edildi,

Tekrarlama riskine karşı uzun süreli bağışıklık gelişti.

Mahajan, “Burundan beyne nano ölçekte ilaç ulaştırıp bağışıklığı bu kadar açık biçimde artırmayı ilk kez gösteriyoruz” dedi.