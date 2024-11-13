Bilim obezliğin önüne geçebilir! Açlıkla mücadelede yeni bir umut

Yayınlanma: 13.11.2024 - 12:26

Güncelleme: 13.11.2024 - 12:26

Rockefeller Üniversitesi’nden bilim insanları, açlık sinyallerini hızlıca bastırabilen yeni bir beyin nöronu keşfetti. BNC2 adı verilen bu nöron, açlık sinyalleriyle bilinen AGRP nöronlarına karşı hızlı bir şekilde devreye giriyor. Bu keşif, iştah kontrolü ve kilo yönetimi için yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine olanak tanıyabilir.

BNC3 NÖRONUNUN KEŞFİ

Bilim dünyası, iştah kontrolünde devrim niteliğinde bir keşfe imza attı. Rockefeller Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, BNC2 adı verilen yeni bir beyin nöronu tanımlandı. Bu nöronlar, açlık sinyalleri gönderen AGRP nöronlarına karşı hızla harekete geçerek açlığı bastırıyor.

HIZLI TEPKİ MEKANİZMASI

BNC2 nöronları, beynin hipotalamus bölgesindeki arcuate nucleus içerisinde yer alıyor ve birkaç dakika içinde açlık sinyallerini inhibe ediyor. Araştırmacılar, AGRP nöronlarının iştahı hızla artırabildiğini, ancak doyma sinyalleri gönderen POMC nöronlarının bu etkiyi azaltmakta saatlerce geciktiğini fark etti.

Araştırmanın baş yazarı Han Tan, “POMC nöronlarının açlık nöronlarını yeterince hızlı dengeleyemediğini düşünüyorduk. Bu yüzden hızlı doyma sinyalleri gönderebilecek bir nöron eksik olabilir mi diye araştırdık” dedi. BNC2 nöronları, AGRP’nin etkisini hızlı bir şekilde dengeleyerek bu boşluğu dolduruyor.

DİYABET VE OBEZLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Bu yeni keşif, iştah kontrolü üzerinde daha etkili tedavi yöntemleri geliştirmek için büyük bir potansiyele sahip. Özellikle diyabet ve obezite gibi hastalıklarla mücadelede yeni bir yol haritası sunabilir. Araştırmacılar, BNC2 nöronlarının tedavi amaçlı kullanımına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.