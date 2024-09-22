Bilimden çığır açıcı araştırma: Dünya'nın Satürn benzeri halkaları mı vardı?

Yayınlanma: 22.09.2024 - 12:33

Güncelleme: 22.09.2024 - 12:33

Yeni bir araştırma, Dünya'nın bir dönem Satürn’e benzer bir halka sistemine sahip olabileceğini öne sürüyor.

466 milyon yıl önce meydana gelen “Ordovisyen çarpma patlaması” sırasında Dünya’nın çevresinde bir enkaz halkası oluşmuş olabilir.

Bilim insanları, bu halkadan gelen materyallerin milyonlarca yıl boyunca gezegenimize düşerek kraterler oluşturduğunu ve bu durumun iklimsel değişiklikleri etkileyebileceğini söylüyor.

DÜNYA'NIN HALKA SİSTEMİ TEORİSİ

Yeni yapılan bir bilimsel çalışma, Dünya'nın 50 milyon yıl önce bir halka sistemine sahip olabileceğini ileri sürdü. Monash Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Andy Tomkins, “Bu halka sistemi, büyük bir asteroidin parçalanması sonucu oluşmuş olabilir ve milyonlarca yıl boyunca enkaz parçaları Dünya’ya düşmüş olabilir” dedi.

Tomkins, bu süreçte oluşan kraterlerin ekvator bölgesinde yoğunlaştığını ve bu durumun Dünya'nın etrafında bir halka sistemi olduğuna dair önemli bir kanıt sunduğunu belirtti.

Araştırmacılar, bu çarpma kraterlerinin coğrafi dağılımını inceleyerek, ekvator bölgesinde neden bu kadar fazla krater bulunduğunu açıklamaya çalışıyorlar.

Daha önce, bu bölgede büyük bir asteroid çarpmasının kraterlere neden olduğu düşünülüyordu, ancak son çalışmalar bu etkiyi Dünya'nın etrafında oluşan bir enkaz halkasıyla açıklamaya çalışıyor.

DÜNYA'NIN İKLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu halka sisteminin yalnızca meteor yağmurlarına neden olmakla kalmayıp, Dünya’nın iklimini de etkileyebileceği öne sürülüyor.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Andy Tomkins, bu halkaların Dünya üzerinde gölge yaratarak küresel soğuma süreçlerine katkıda bulunmuş olabileceğini belirtiyor: “Bu halka sistemi, güneş ışığını engelleyerek potansiyel iklim değişikliklerine neden olmuş olabilir ve bu da 463 ila 444 milyon yıl önce meydana gelen ‘Hirnantian Buz Devri’ne katkıda bulunmuş olabilir.”

HALKA SİSTEMİ VE EKVATOR KRATERLERİ

Araştırmacılar, asteroid çarpmalarının normalde rastgele dağılım gösterdiğini belirtiyor.

Ancak tüm çarpma kraterlerinin ekvator bölgesinde toplanmış olması, bu çarpma olaylarının Dünya'nın etrafındaki bir halka sisteminden gelen enkaz parçalarıyla bağlantılı olabileceğini düşündürüyor.

Araştırmaya göre, bu çarpma kraterlerinin bu şekilde kümelenmesi, tesadüfi bir olay olarak görülme ihtimalinin 25 milyonda bir olduğunu gösteriyor.

Dr. Tomkins, “Bu teoriyi destekleyen bulgular, Dünya’nın tarihindeki bu sıra dışı krater yoğunluğunu anlamamıza yardımcı olabilir” dedi.