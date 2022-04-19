Bilimsel araştırma: 'Tatlandırıcılar kanser riskini artırıyor'
Fransız araştırmacılar, şeker yerine kullanılan yapay tatlandırıcıların kanser riskini artırabileceği konusunda uyardı. Sonuçlara göre, özellikle aspartam ve asesülfam-K içeren yapay tatlandırıcılar, yüksek kanser oranlarıyla bağlantılı olarak görüldü.
Yaklaşık 100 binden fazla Fransız yetişkinin verilerine dayanan bir araştırma, yapay tatlandırıcı tüketen kişilerde, tüketmeyenlere kıyasla yüzde 13 gibi daha yüksek bir oranda kanser riski buldu.
Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü ve Sorbonne Paris Nord Üniversitesi’nden bilim insanlarının dahil olduğu araştırmada, tıbbi geçmiş, sosyodemografik, diyet, yaşam tarzı ve sağlık verilerini bildiren 102 bin 865 Fransız yetişkinin verileri kullanıldı.
Sözcü'nün aktardığı habere göre; araştırma ekibi; yaş, cinsiyet, eğitim, fiziksel aktivite, sigara içme, vücut kitle indeksi, boy ve kilo, diyabet, ailede kanser öyküsü gibi faktörleri dikkate alarak 24 saatlik diyet verilerinden elde edilen bulguları kanser vakalarıyla karşılaştırdı.
MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR
Sonuçlara göre, özellikle aspartam ve asesülfam-K içeren yapay tatlandırıcılar, yüksek kanser oranlarıyla bağlantılı görünüyordu. Spesifik kanser türlerine bakıldığında da, meme kanseri ve obezite ile bağlantılı olanlar daha yüksek risklere sahipti.
Araştırma ekibi tarafından yapılan açıklamada ise, “Bulgularımız, yapay tatlandırıcıların yiyecek veya içeceklerde şeker yerine güvenli alternatifler olarak kullanılmasını desteklemiyor. Elimizdeki veriler, yapay tatlandırıcıların sağlık üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri hakkındaki tartışmaları yeniden yapmak için önemli ve yeni bilgiler sağlıyor” denildi.
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